LÁGRIMAS DE SAN LORENZO, ESPECTÁCULO NATURAL

Los cielos de Campo de Montiel ideales para observar las Perseidas

Sandra Serrano

Este mes de agosto, y en especial en la madrugada del martes al miércoles, el cielo nocturno volverá a ofrecer uno de los espectáculos más esperados del verano, la lluvia de Perseidas.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, se producen cada verano cuando la Tierra cruza el rastro del cometa Suift-Tárel.

El astrónomo Mario Tafalla explica por qué ocurre este fenómeno tan popular.

En zonas como Campo de Montiel o la Sierra de Alcaraz, los cielos limpios y la escasa contaminación lumínica permiten disfrutar del espectáculo con gran claridad.

Lo explica Eva Castell, que cada semana comparte su pasión por las estrellas con quienes se acercan a disfrutar del cielo.

Un espectáculo natural que invita a mirar al cielo, desconectar y dejarse sorprender por la magia de las estrellas fugaces.

