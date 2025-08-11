Los cielos de Campo de Montiel ideales para observar las Perseidas

Las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, se producen cada verano cuando la Tierra cruza el rastro del cometa Suift-Tárel.

El astrónomo Mario Tafalla explica por qué ocurre este fenómeno tan popular.

En zonas como Campo de Montiel o la Sierra de Alcaraz, los cielos limpios y la escasa contaminación lumínica permiten disfrutar del espectáculo con gran claridad.

Lo explica Eva Castell, que cada semana comparte su pasión por las estrellas con quienes se acercan a disfrutar del cielo.

Un espectáculo natural que invita a mirar al cielo, desconectar y dejarse sorprender por la magia de las estrellas fugaces.