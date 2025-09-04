La Casa de los Vasco de Valdepeñas declarada Bien de Interés Cultural

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, de la Casa de los Vasco en Valdepeñas. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha señalado que se trata de un inmueble de gran valor patrimonial, considerado uno de los escasos ejemplos conservados en la localidad de casona solariega de época moderna.

El inmueble destaca por la sobriedad de su fachada original, apenas modificada, con acceso y zaguán de reminiscencias islámico-mudéjares. Presenta un patio central con seis columnas toscanas, vigas de madera y cubiertas con bovedillas, además de una capilla barroca privada en la planta superior con pinturas cenitales. Entre sus elementos más singulares figuran los patios exteriores, el oratorio orientado al este y la cueva-bodega subterránea, con espacio para una docena de tinajas.

Aunque actualmente se encuentra en estado de abandono, la portavoz ha aclarado que no está en situación de riesgo y que el Ayuntamiento ya ha tomado medidas para rehabilitarlo. Asimismo, ha señalado que esta declaración como Bien de Interés Cultural permitirá impulsar su conservación y restauración.