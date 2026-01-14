Bodegas Fernando Castro inaugura oficialmente la ampliación de sus instalaciones en Santa Cruz de Mudela, con una inversión superior a quince millones de euros.

Para el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, un ejemplo representativo de un sector económico que supone el 5% del PIB de Castilla-La Mancha.

Momento de la inauguración oficial de las mejoradas instalaciones de Bodegas Fernando Castro | en Santa Cruz de Mudela

Este proyecto unifica las tres bodegas de la empresa vitivinícola, que exporta a 80 países y tiene una facturación de más de 40 millones de euros, para mejorar su competitividad, ha destacado el gerente de la firma familiar, Fernando Castro.

LA DOP VALDEPEÑAS YA FUNCIONA DE FORMA AUTÓNOMA

Por su parte, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha destacado la calidad de los vinos de Bodegas Fernando Castro que produce vinos amparados por dos importantes figuras la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y la Denominación de Origen Valdepeñas, esta última que ya funciona de forma autónoma.

Bodegas Fernando Castro es una de la más antiguas de la región, fundada en 1850 y con una tradición familiar de cinco generaciones, tiene una plantilla que ronda el centenar de trabajadores.