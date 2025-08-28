El Ayuntamiento de Valdepeñas denuncia públicamente la deficiente gestión del servicio de recogida de basura

El Ayuntamiento de Valdepeñas denuncia públicamente la gestión deficiente del servicio de recogida de basura por parte del RSU de Ciudad Real, dependiente de la Diputación Provincial.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez, ha apuntado que el Gobierno municipal coincide en este punto con la oposición, en concreto con el PP que ha publicado en redes sociales un vídeo criticando las carencias de un servicio que pagan empresas y vecinos. Sánchez ha recordado a los populares que su gestión depende de su propio partido.

Además, el responsable del área municipal de Medio Ambiente ha explicado que RSU ha subido el coste de la recogida de basura en los últimos años en Valdepeñas, medio millón más de euros desde 2022 a 2025. Algo en lo que nada tiene que ver el Consistorio, que solo realiza el cobro al ciudadano como estipula la ley.

En este escenario y ante las carencias del servicio, el equipo de gobierno llevará a pleno el próximo lunes un requerimiento, que espera que sea aprobado por unanimidad, para que el RSU y la Diputación Provincial de Ciudad Real cumpla el contrato vigente y exigirá una auditoría.