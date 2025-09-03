LXXII Fiestas de la vendimia y el vino

El Ayuntamiento de Valdepeñas demandará a la empresa encargada de la Cena Homenaje a las Personas Mayores

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, avanza una demanda contra la empresa encargada de la Cena Homenaje a las Personas Mayores por "incumplimiento flagrante del contrato".

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Alcalde de Valdepeñas durante la Cena Homenaje a las personas mayores 2025

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha anunciado una demanda contra la empresa encargada de la Cena Homenaje a las Personas Mayores, celebrada anoche en el Parque del Este de la localidad, por "incumplimiento flagrante del contrato".

Martín se ha dirigido directamente a las más de mil personas congregadas en ese evento para hacer este anuncio y avanzar que en 2026 la cena será gratuita para los comensales que han asistido este año.

Desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, en un comunicado publicado en redes sociales, han pedido disculpas por una situación ajena al Consistorio.

Esta Cena Homenaje a los Mayores es una cita habitual en el marco de la celebración de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas.

