"Asilo de las almas perdidas" en Santa Cruz de los Cáñamos ¿Te atreves a entrar?

Esta es la sexta edición de una actividad que tiene gran respuesta, alrededor de un centenar de personas en una pequeña población de 470 habitantes. Santacruceños y gente de localidades vecinas acude cada año dispuesta a ser asustada, incluso pasar un poco de miedo cuenta a Onda Cero Laura Higueras, organizadoras.

El Ayuntamiento colabora con la cesión del espacio, por segundo año la vivienda tutelada del municipio que, actualmente, no tiene uso. Incluso así, supone una gran inversión para la asociación, aunque tienen claro que responde a la razón por la que se crearon.

Las entradas tienen un precio de tres euros en venta anticipada, cuatro en taquilla. Los detalles de este pasaje del terror no se pueden desvelar, pero quienes ya lo tienen claro, pueden informarse sobre cómo conseguirlas en las redes sociales de la Asociación Topera.