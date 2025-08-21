Arrancan oficialmente los Desposorios 2025 en Membrilla en honor a la Virgen del Espino

El acto inaugural tendrá lugar esta noche a las diez, con la participación de la quinta de jóvenes que cumple 18 años, que dará el pistoletazo de salida a los días grandes.

Hasta el 25 de agosto la localidad acogerá actividades culturales, deportivas y musicales, con conciertos de acceso libre en el recinto ferial, que se suman a un amplio programa pensado para todos los públicos.

Unas fiestas que tienen como raíz la conmemoración del matrimonio entre la Virgen María y San José, y que ponen en valor la cultura y tradición del municipio.