Arrancan oficialmente los Desposorios 2025 en Membrilla en honor a la Virgen del Espino

Hasta el día 25 , Membrilla celebrará los Desposorios 2025, unas fiestas únicas en España que conmemoran el matrimonio entre la Virgen María y San José, y que ofrecerán a vecinos y visitantes una amplia agenda de conciertos gratuitos, deporte, cultura y actividades para todas las edades.

El acto inaugural tendrá lugar esta noche a las diez, con la participación de la quinta de jóvenes que cumple 18 años, que dará el pistoletazo de salida a los días grandes.

Hasta el 25 de agosto la localidad acogerá actividades culturales, deportivas y musicales, con conciertos de acceso libre en el recinto ferial, que se suman a un amplio programa pensado para todos los públicos.

Unas fiestas que tienen como raíz la conmemoración del matrimonio entre la Virgen María y San José, y que ponen en valor la cultura y tradición del municipio.

