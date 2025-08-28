Desde el área de Medio Ambiente defienden que el proyecto es de un promotor privado y prevén cambios cuando pase a manos públicas

El responsable municipal de Medio Ambiente, a preguntas de Onda Cero, se ha referido a la creación de la nueva plaza ubicada en la calle Huerto, junto a la Avenida 1º de Julio. En respuesta a las críticas de la asociación ciudadana Valdepeñas Vive Verde y de Ecologistas en Acción sobre la ausencia de árboles en este espacio.

Gregorio Sánchez ha recordado que la ejecución de esta obra está realizándose por un promotor privado, que cedió ese terreno al Ayuntamiento con una serie de condiciones. Reconoce que no se ajusta al proyecto presentado, algo que reclamarán, y, sobre todo, avanza modificaciones cuando pase a manos públicas.

Sánchez ha afirmado que entiende las dudas de la gente de a pie, pero ha sido muy crítico con Ecologistas en Acción de Valdepeñas, porque afirma ellos sí conocen los detalles del proyecto, al que podrían haber presentado alegaciones durante los plazo de exposición pública.