Aprobada la licitación de la nueva Oficina Emplea de Manzanares

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el expediente que "da el pistoletazo de salida" a la nueva oficina de empleo de Manzanares, con una inversión de 1,8 millones de euros.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha detallado que la futura ubicación de este servicio es un local en la calle Empedrada del municipio, cedido por el Ayuntamiento a la Junta de Comunidades, que viene a dar respuesta a la necesidad de más espacio para un recurso que atiende a varios pueblos como cabecera de comarca.

Firma convenio cesión local futura Oficina Emplea de Manzanares | Julián Nieva, alcalde de Manzanares, y Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo

Las obras, con un plazo de ejecución de diez meses, comenzarán una vez se licite y adjudique el proyecto, que ya está dibujado en el presupuesto de la Junta de Comunidades del año 2026 con una dotación de un millón de euros.

La futura oficina de empleo de Manzanares se va a financiar en un 46% con los fondos de modernización de la red de oficinas de empleo del SEPE y el resto con fondos propios del Gobierno regional.