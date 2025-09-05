DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALDEPEÑAS

Jesús Martín espera que la nueva Interprofesional de la DO Valdepeñas busque consensos y deje atrás rencillas

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, espera que las viejas rencillas queden fuera en esta nueva etapa y valora positivamente la presencia de nuevas bodegas en la nueva Interprofesional de la DO Valdepeñas.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha expresado su confianza en la nueva Interprofesional de la Denominación de Origen, aunque afirma que inicia un camino muy difícil.

Martín, que ha puesto como ejemplo a las primeras voces discordantes en el seno de este órgano de gestión, espera que las diferencias que provocaron la disolución de la anterior asociación queden fuera y avanza que la recién elegida presidenta enfrenta una compleja tarea.

El regidor municipal destaca la incorporación a la Interprofesional de la DO Valdepeñas de nuevas bodegas, incluso en un pequeño porcentaje, sobre todo porque se trata de elaboradores de vinos de autor, que están consiguiendo posicionarse en las listas más valoradas. Para Jesús Martín esto aporta equilibrio y prestigio a la Denominación de Origen.

Además, ha hecho un llamamiento a los agricultores para que califiquen hectáreas en la DO que, debido al contexto actual, han ido despareciendo y si no se produce no se puede elaborar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer