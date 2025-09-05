Jesús Martín espera que la nueva Interprofesional de la DO Valdepeñas busque consensos y deje atrás rencillas

En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha expresado su confianza en la nueva Interprofesional de la Denominación de Origen, aunque afirma que inicia un camino muy difícil.

Martín, que ha puesto como ejemplo a las primeras voces discordantes en el seno de este órgano de gestión, espera que las diferencias que provocaron la disolución de la anterior asociación queden fuera y avanza que la recién elegida presidenta enfrenta una compleja tarea.

El regidor municipal destaca la incorporación a la Interprofesional de la DO Valdepeñas de nuevas bodegas, incluso en un pequeño porcentaje, sobre todo porque se trata de elaboradores de vinos de autor, que están consiguiendo posicionarse en las listas más valoradas. Para Jesús Martín esto aporta equilibrio y prestigio a la Denominación de Origen.

Además, ha hecho un llamamiento a los agricultores para que califiquen hectáreas en la DO que, debido al contexto actual, han ido despareciendo y si no se produce no se puede elaborar.