POLÍTICA MUNICIPAL

Al alcalde de Valdepeñas no le preocupa la posibilidad de una moción de censura

Sobre las alegaciones presentadas por Vox, Jesús Martín no considera que haya vulneración de participación política en el caso de la celebración del pleno extraordinario, donde se debatieron y aprobaron los presupuestos municipales de 2026.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, no considera que haya vulneración de participación política en el caso de la celebración del pleno extraordinario, donde se debatieron y aprobaron los presupuestos municipales de 2026.

El regidor municipal, en relación con las alegaciones presentadas por el concejal de Vox, Antonio Sánchez, ha afirmado que están en su derecho, puntualizando que la decisión al respecto no es política. Es el gabinete jurídico de la administración local quien resuelve si admite o no estas alegaciones, aunque estas están muy "tasadas".

Sobre la posibilidad de que los grupos políticos en la oposición llegaran a un acuerdo que forzara el final de su etapa como alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín reconoce que "los números les dan para presentar una moción de censura", aunque afirma que no le preocupa porque no sería fruto de la decisión de la ciudadanía, en las urnas.

Por ahora, ninguno de los partidos con representación municipal ha desvelado si están planteando seriamente presentar una moción de censura, que debería estar firmada por la mayoría absoluta de los concejales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer