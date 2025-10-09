El alcalde de Valdepeñas ve difícil alcanzar acuerdos con la oposición para aprobar los presupuestos de 2026

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, cree que no habrá acuerdo con los grupos en la oposición para consensuar los presupuestos municipales de 2026.

La legislatura ha superado su ecuador y ya está en el horizonte la próxima cita con las urnas. En este contexto, Martín apunta que los partidos políticos empiezan a tomar posiciones en clave electoral, alejando la posibilidad de pactos.

Sobre los primeros contactos para negociar la aprobación de las cuentas municipales del próximo ejercicio, el alcalde señala que el Partido Popular descarta, de nuevo, sentarse con el Ejecutivo socialista.

Vox ya ha anunciado que no apoyarán los presupuestos, ni presentará enmiendas, porque piensan que se rechazarán.

El concejal no adscrito, por el momento, no ha respondido a la invitación para sentarse a negociar. Solo Unidas por Valdepeñas ha presentado una serie de propuestas que el equipo de Gobierno analizará.

REPARTIR LOS FONDOS EUROPEOS PARA QUE LLEGUEN A TODOS LOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA

En referencia a la decisión que deja fuera del reparto de los fondos europeos EDIL a Valdepeñas, Jesús Martín, avanza que, en coordinación con el Gobierno de Castilla-La Mancha y los otros consistorios de la región que han quedado fuera, como Alcázar de San Juan, va a pedirse que el dinero se reparta entre todos aquellos que han llegado a los cincuenta puntos exigidos.

Martín reconoce que no siempre hay dinero para todos y la ciudad ya ha conseguido en los últimos tiempos importantes cantidades económicas de Europa, aunque mantiene que el Ayuntamiento va a luchar para intentar entrar en la lista de beneficiarios de estas ayudas. .