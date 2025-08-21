El alcalde de Manzanares argumenta a favor de las plantas de biogás o biometano

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, espera que este pleno sirva para aclarar todo tipo de dudas y pide lealtad a la oposición "con una ciudad donde hay muchísimas empresas que necesitan reciclar los residuos de manera sostenible y con un cumplimiento estricto de la ley", ha dicho el regidor municipal.

"Está garantizado desde el punto de vista medioambiental, porque tiene que cumplir tal nivel de exigencia europea y española que no va a haber ningún tipo de problema. Ni de olores, ni de filtraciones ni nada por el estilo. Además, por decisión de este equipo de Gobierno, las plantas, que podrían estar a dos kilómetros del centro del casco urbano, que eso sería poco más allá del polígono, van a estar a nueve o diez kilómetros", ha dicho.

Nieva ha afirmado que la posible instalación de plantas de biogás en el término municipal de Manzanares no está asociada a las macrogranjas, instalaciones que el actual equipo de gobierno municipal rechaza, en la línea de lo que plantean algunas organizaciones ecologistas, partidarias de plantas de biogás sostenibles que utilicen residuos locales y que no impulsen modelos ganaderos intensivos.

Añade el alcalde que los residuos que genera Manzanares son prácticamente suficientes para nutrir una de estas plantas de biogás.