Los agricultores de Valdepeñas y Campo de Montiel deben responder al SMS de la Consejería de Agricultura para no perder las ayudas por la sequía

ASAJA recuerda a los agricultores de Valdepeñas y de los pueblos de la comarca de Campo de Montiel, beneficiarios de ayudas por la sequía del Gobierno regional, que deben responder al SMS enviado por la administración aceptando.

Este sistema de mensajes está pensado para ahorrar tiempo y papeleo al agricultor, pero si no confirman pueden quedar excluidos, insiste el secretario general de ASAJA en la provincia de Ciudad Real, Florencio Rodríguez.

La inclusión de dieciséis municipios de nuestra zona contemplados en estas ayudas es una noticia bien acogida, aunque Rodríguez afirma que quedan fuera otros cuyas explotaciones agrícolas también han sufrido la sequía, como por ejemplo Torrenueva. ASAJA, confirma Rodríguez, negocia su inclusión con el Gobierno regional y también de algunas figuras jurídicas cuyo objeto principal es la agricultura.

Los agricultores receptores de estas ayudas pueden recibir un máximo 2 300 euros, por explotación y agricultor, 25 euros por hectárea. La cantidad definitiva se calcula teniendo en cuenta un coeficiente reductor en función de la extensión de la explotación.

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS

Pueden beneficiarse de esta convocatoria de ayudas: Albadalejo, Alcubillas, Almedina, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, San Carlos del Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Valdepeñas, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes.