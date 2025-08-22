Adif rehabilitará quince puentes históricos a su paso por Despeñaperros con una inversión de seis millones de euros

La actuación, recientemente licitada, permitirá preservar estas históricas estructuras ferroviarias y adaptarlas a los estándares de movilidad actuales. Ocho de los puentes se encuentran en la provincia de Ciudad Real y siete en la de Jaén, con longitudes que van de los 18 a los 114 metros.

Los trabajos incluyen limpieza, refuerzo y pintura de la estructura metálica, así como la mejora de estribos, canaletas y pasarelas de servicio. Esta intervención se suma al plan de modernización de esta línea convencional, en la que Adif ya ejecuta proyectos de señalización, adaptación de túneles y mejoras en estaciones como la de Almagro.