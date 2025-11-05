El acuerdo entre sindicatos y patronal pone fin a la huelga indefinida en el sector del metal de la provincia de Ciudad Real

La secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, afirma que se ha cerrado un buen convenio colectivo, que afecta a casi 16 000 trabajadores, sin traspasar líneas rojas y con clausulas históricas.

Serrano ha agradecido la lucha que durante dos días han protagonizado cientos de trabajadores del sector del metal, "porque sin ellos esto no hubiera sido posible". En este mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de UGT FICA Ciudad Real, Antonio Torres, defendiendo que la lucha sindical ha dado sus frutos y que, gracias a este acuerdo, los trabajadores del sector del metal de la provincia podrán recuperar poder adquisitivo y ver mejoradas sus condiciones laborales.

Por su parte, la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) ha reivindicado la unidad del sector y hace un llamamiento a la incorporación de todas las empresas, grandes y pequeñas, para seguir defendiendo el futuro industrial de la provincia. Ha destacado el reconocimiento, responsabilidad y unidad para poner fin al conflicto. Javier Chacón, presidente de APES.

APES destaca que el acuerdo alcanzado refleja el esfuerzo por llegar a consensos y demuestra que el bloqueo no estuvo en la parte empresarial, sino en la falta de flexibilidad sindical.