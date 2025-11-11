"Acompañando el tránsito" plantea un espacio, en Valdepeñas, para compartir herramientas y debatir sobre la muerte

Esta tarde, a partir de las 19 h en la Universidad Popular de Valdepeñas, la charla "Acompañando el tránsito". Pilar López, naturópata, dirige esta actividad en la que los asistentes van a poder participar. El objetivo es asumir que la muerte es algo natural, que forma parte de la vida.

López repite con una propuesta que surge de su propia experiencia, explica en una entrevista en Más de Uno Valdepeñas. La angustia, el miedo, la enfermedad o el duelo forman parte de un proceso para el que no hay manual, pero que compartido puede ayudar.

Es un primer contacto con una actividad abierta, que se desarrollará cada segundo y cuarto martes de mes, en las instalaciones de la UP en la calle Pagino. Un punto de encuentro donde compartir herramientas y debatir sobre la muerte, "abrir conciencia y rebajar el miedo"