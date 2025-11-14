El PP no aclara de quién surge la propuesta de moción de censura contra el alcalde de Valdepeñas

La presidenta del PP en Valdepeñas y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Cándida Tercero, no aclara de quién surge la propuesta de presentar una moción de censura contra el alcalde socialista Jesús Martín.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Tercero ha dicho que su partido no hizo la propuesta, en todo caso apunta que lo importante es que la actitud del regidor municipal, respaldada por su equipo de Gobierno, ha conseguido que se sienten en una misma mesa de diálogo fuerzas políticas antagónicas.

A pesar de no haber salido adelante la moción de censura, Tercero cree que es una llama de atención al Ejecutivo del PSOE, que debe reflexionar sobre qué ha hecho mal para llegar a este punto, su forma de actuar y "ningunear" a la oposición, sobrepasando "todas las líneas rojas posibles".

Reconoce la concejal del PP que, de haber prosperado la iniciativa, ella habría ocupado el cargo de alcaldesa. Algo lógico, en su opinión, al ser el partido de la oposición que suma mayor número de concejales.

Cándida Tercero no se pronuncia sobre si esta fallida moción de censura ha favorecido a algunos de los partidos con representación municipal, solo señala que esto deja claro que un equipo de gobierno que incumple sus acuerdos se queda sin respaldo y que a la oposición en Valdepeñas tiene un alto porcentaje de coincidencias, más allá de la ideología.