2 700 parados menos en la provincia de Ciudad Real, según los datos de la EPA

El paro baja en 2 700 personas en el tercer trimestre en la provincia de Ciudad Real, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un descenso relacionado con las contrataciones de verano, sobre todo en servicios y hostelería, y también por la campaña de vendimia.

En total hay 36 900 parados en Ciudad Real, con una tasa de desempleo que baja más de un punto y se sitúa en el 15,69%, sigue siendo la tasa de paro más elevada de CLM.

Por sexos, el paro femenino sube, mientras baja el masculino. 23 100 mujeres en desempleo frente a 13 900 hombres.

En cuanto al número de ocupados en la provincia, crece hasta 198 500, con la creación de 3 800 empleos en el tercer trimestre, según la EPA. La tasa de actividad sube ligeramente hasta el 55,53%, aunque es la segunda más baja de la región.