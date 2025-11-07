14º Salón del Automóvil en Manzanares

14º Salón del Automóvil llega en Manzanares, este fin de semana más de doscientos vehículos y nueve empresas expositoras se dan cita en recinto ferial de FERCAM, con entrada gratuita. Desde esta tarde hasta el próximo domingo.

El principal objetivo del evento es que, a pesar de ser un "momento complicado para el sector del automóvil", los expositores consigan un buen nivel de ventas. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales.

El espacio expositivo estará completamente lleno, ocupando la totalidad del interior del pabellón de muestras, donde se expondrán los vehículos nuevos; mientras que en el recinto exterior se podrán encontrar los de kilómetro cero y seminuevos. Para incentivar las ventas, habrá precios especiales para la feria con importantes descuentos.

Todos los detalles de este evento, ya consolidado, están consensuados con el sector, "ya que son las empresas quienes mejor conocen las necesidades y demandas de sus potenciales clientes", ha apuntado Camacho.