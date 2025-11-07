FERIAS COMERCIALES

14º Salón del Automóvil en Manzanares

El Salón del Automóvil de Manzanares abre sus puertas en el recinto ferial con una oferta de más de doscientos vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

14º Salón del Automóvil en Manzanares

14º Salón del Automóvil llega en Manzanares, este fin de semana más de doscientos vehículos y nueve empresas expositoras se dan cita en recinto ferial de FERCAM, con entrada gratuita. Desde esta tarde hasta el próximo domingo.

El principal objetivo del evento es que, a pesar de ser un "momento complicado para el sector del automóvil", los expositores consigan un buen nivel de ventas. Pablo Camacho, concejal de Ferias Comerciales.

El espacio expositivo estará completamente lleno, ocupando la totalidad del interior del pabellón de muestras, donde se expondrán los vehículos nuevos; mientras que en el recinto exterior se podrán encontrar los de kilómetro cero y seminuevos. Para incentivar las ventas, habrá precios especiales para la feria con importantes descuentos.

Todos los detalles de este evento, ya consolidado, están consensuados con el sector, "ya que son las empresas quienes mejor conocen las necesidades y demandas de sus potenciales clientes", ha apuntado Camacho.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer