programa 153- Temporada 2022-2023

Más de Uno Valdepeñas

Seguimos con las entrevistas a candidatos, en esta ocasión de Villanueva de los Infantes. Hemos hablado con Carmen María Montalbán, candidata del PP a la reelección, y con Pedro Fernández Pacheco, candidato del PSOE, no necesariamente en ese orden. Además hemos pasado por La Farmacia En Casa con los fotoprotectores y por El Historicón con un Rey que murió, o no, y que fue suplantado, o no.