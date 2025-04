Hablamos de un riesgo para la vida de médicos y pacientes

La jornadas de guardia del personal médico les obliga a estar 24 horas en su puesto trabajando, en muchas ocasiones sin dormir ni descansar y poniendo en riesgo la vida de médicos y pacientes. Aunque existe un compromiso de acabar con esto, como otros países europeos hicieron en el pasado, no ha pasado de ser un acuerdo de palabra sin visos de ser una realidad en breve. Ahora mismo existe una solicitud en Change.org para tratar de obligar a que esto se debata y apruebe. Los médicos no están exentos de responsabilidad, a pesar de que el cansancio pueda llevarles a cometer errores. Y los pacientes no están exentos de que les tenga que atender de urgencia un médico que no haya descansado y cuyo agotamiento pueda suponer un riesgo para la vida.

La propuesta para cambiar esta situación se puede apoyar en este enlace: N O P O D E M O S M Á S: STOP GUARDIAS MÉDICAS 24 HORAS