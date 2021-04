El avance de la administración digital dificulta los trámites para algunas personas

La sección Flora y Fauna... Humana pretende fijar el mensaje en la memoria de la gente usando una herramienta poderosa, para ello contamos con Pedro Cardeñosa, psicólogo multitarea y autor del guion. Pero no está solo en esta aventura, ha dado con unos locos, no todos reales, que le acompañan: Inmaculada Aranda, como Doña Flora, Prudencio Morales, como Doctor Pru, Pepi Arroyo, como Pipi, Emérito Fernández, como Don Eméritus y Blanca Cardeñona y Lola Rus como ellas mismas. El resultado puede variar, pero al menos esta semana aseguramos no cantar.