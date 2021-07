Retrato de los Reyes

El pintor elegido para pintar los retratos, que cuelgan ya en las paredes de la Diputación Provincial de Ciudad Real, es Miguel Carmona, restaurador del Museo Municipal de Valdepeñas

Miguel no es retratista, pero le ofrecieron esta oportunidad y no la rechazó. Los retratos de los Reyes son de los pocos que ha realizado, además de ellos ha pintado también a uno de los ex alcaldes de Valdepeñas, Rafael Martínez de Carnero, y a algunas personas de su entorno cercano.