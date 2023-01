La oficina de la candidatura ni siquiera había sido abierta

La forma en la que se ha perpetrado el ataque hace pensar en algo más que una gamberrada. La oficina no había sido inaugurada todavía, está situada en la calle de Las Costureras, de La Solana, que no es de las más céntricas y las pintadas han buscado, no sólo afear la fachada sino tapar por completo las frases en las que se animaba a los vecinos y vecinas de la localidad a expresarse, abrir el debate y aportar sus ideas. También han procurado que sea ilegible el correo de la candidatura. Por todo ello, Luisa Márquez, número uno de lista, entiende que a alguien han incomodado y que temen lo que puedan lograr en las próximas elecciones municipales.

Este ataque no les va a asustar, afirma Márquez, y ha reforzado la determinación de todos los que trabajan en este proyecto para ofrecer lo mejor a La Solana porque "La Solana es de todos, no de unos pocos, y todos tenemos que participar en mejorarla". Las frase que se han esforzado en tapar, "opina/ discrepa/ participa", animaba a toda persona que quiera a formar parte del futuro de La Solana. Es la frase que acompaña a esta líneas.