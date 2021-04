Fernando García Santa María se alzó con tres oros

En Más de Uno Valdepeñas hemos hablado con su padre, José Julián García, que nos ha dado a conocer otras facetas de Fernando, como que es un gran amante del Ballet, en el que también se defiende con soltura, y que el día de mañana le gustaría ser el presentador de El Hormiguero, programa por el que siente una gran fascinación. Fernando es una persona con trisomía del par 21, lo que conocemos como síndrome de Down, pero eso no es algo que le limite ni que le defina; ante todo es una persona con unas ganas infinitas de superarse en todo lo que hace. De hecho, en 50 metros estilo libre se quedó a 42 centésimas de la marca mínima que da acceso a los campeonatos mundiales y su padre está convencido de que intentará superarla.

José Julián nos cuenta como su hijo no se reserva y siempre compite a todo lo que da. Seguramente ese es uno de los secretos de su éxito y de su progresión. Pero además descubrimos que tanto como la natación gusta el ballet, si no más. Y que cuando termina de bailar vuelve corriendo a casa para no perderse nada de El Hormiguero, de Antena 3, porque le gustaría ser el próximo Pablo Motos. Visto que Fernando consigue todo lo que se propone, quizá nuestro compañero debería echarse a temblar.