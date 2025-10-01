Mojecillo de huevos con chicharrones

María del Mar Marqués | Onda Cero Valdepeñas

Ingredientes:

- Chicharrones

- Picatostes de pan

- Cebolla

- Tomate triturado

- Pimentón

- Una cucharadita de harina

- Agua

- Pimienta negra

- 2 o 3 huevos

- Aceite de oliva virgen extra

- Sal

Preparación:

Primeramente cortaremos los chicharrones en cuadraditos de dos o tres centímetros. Y los salpimentaremos al gusto. Seguidamente los colocaremos en una sartén profunda a fuego alto con un dedo de agua, pero que no llegue a cubrirlos.

Dejaremos que hiervan. El agua se va a evaporar y el cerdo comenzará primero salcochándose y luego, cuando ya no quede agua, la misma grasa que va a ir eliminando, va a freír la carne. Echamos es un poquito de agua para ablandarlos. Dejamos que se ablanden un poco y que nos suelte la grasita, con la cual fundiremos esa carne. Bajaremos el fuego a la mitad y dejaremos finalmente que se cocine.

Cuando veamos que las piezas de cerdo estén doradas y crujientes por todas sus caras, ya tendremos listos nuestros chicharrones de cerdo. Los retiraremos de la sartén, escurriremos en un plato con papel absorbente, así conseguiremos quitarle un poquito de grasa y los reservamos. En la misma sartén volvemos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra, doraremos los picatostes de pan también en cuadraditos y volveremos a reservar con nuestros chicharrones.

Seguidamente, pochamos la cebolla bien picada. Cuando esté bien dorada, añadiremos el tomate triturado y dejaremos sofreír hasta lograr un sofrito consistente.

Una vez hecho el sofrito, añadimos el pimentón y tras tostarlo con cuidado para que no se nos queme, echaremos la cucharada de harina y doraremos para que no sepa cruda. Aquí sí que cubriremos con agua, añadiremos un poco de sal y dejaremos hervir durante unos minutos. A continuación nos falta añadir los huevos y remover hasta que estén bien cuajados, probar, rectificar de sal y en el momento de servir, cada comensal le añade los chicharrones y los picatostes al gusto.