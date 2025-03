Esta semana damos la receta de los churros

Ingredientes para los churros:

-½ litro de agua

-1/4 de kilo de harina blanca

-Un chorreón de aceite de oliva Virgen extra

-Sal

-Azúcar para espolvorear (opcional)

Ingredientes para las porras:

- 200g de harina

-½ litro de agua

-Un chorreón de aceite de oliva virgen extra

-Sal

-Una cucharadita mediana de bicarbonato (opcional)

Elaboración de los churros y porras :

En un cazo ponemos el agua a hervir con el aceite y una pizca de sal. Cuando comienza a hervir retiramos del fuego y añadimos la harina. previamente tamizada. Con una cuchara de madera integramos bien la harina con el agua. Remover bien todo el conjunto hasta que no tengamos grumos.

Echar en una churrera, si disponemos de ella, para compactar la masa y quitar el exceso de aire. Y si no disponemos de churrera, echaremos la masa en una manga pastelera con boca de estrella. Es fundamental para que los churros salgan bien. Guardaremos las porciones o chorros de la masa cruda sobre un paño de cocina, así conseguiremos que no nos estalle durante la fritura. O sea, no los echamos directamente al aceite caliente sino que los preparamos en la encimera. En la sartén pondremos aceite y lo calentaremos a 195 a 200°, que es la temperatura óptima para que queden crujientes y blanditos por dentro.

La elaboración de las porres es similar a la de los churros, pero el aceite debe calentarse a 230°C, más calor que el que genera el fuego medio. De otra forma nos quedarán crudos por dentro. Los cocinamos hasta que estén bien dorados por fuera, para hasta que haga esa costrita que los hace tan espectaculares.