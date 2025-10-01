Vuelve Beer Festival Toledo a Paseo de Sisebuto

Del 3 al 5 de octubre, en el Paseo de Sisebuto, Toledo se vestirá de ambiente festivo para acoger a vecinos y visitantes en un evento que fusiona cerveza de calidad, gastronomía, música y entretenimiento. La inauguración contará con la presencia de la Directora General de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, entre otras autoridades.

Cerveza, gastronomía y buen ambiente

El festival volverá a girar en torno a la degustación de las distintas modalidades de Cerveza LA SAGRA, maridadas con tapas que integrarán sabores de la zona. Para ello, la AHT habilitará tres carpas gastronómicas, que serán gestionadas por hosteleros de la Asociación.

Además, el programa se completa con un cartel musical variado. Silver Pistol, banda toledana con gran energía en directo, ofrecerá un repertorio de rock clásico y potente. Ángel Rostaing & The Phonemes pondrán el toque fresco con sus ritmos de pop-rock alternativo e influencias indie internacionales, así como la banda de música independiente Quicklime. Además, el cantautor Antonio López sumará la nota más íntima y cercana con composiciones de corte indie-pop, que harán revivir grandes temas desde los 80 hasta la actualidad.

El festival contará también con una zona de juegos infantiles pensada para toda la familia y un gran espacio central con mesas, evocando las clásicas fiestas cerveceras internacionales. El detalle completo de las actividades podrá consultarse en la web de la Asociación: www.hosteleriadetoledo.com.

El presidente de la AHT, Tomás Palencia, ha señalado que esta segunda edición “supone consolidar un evento que nació con vocación de convertirse en referente, ofreciendo a los toledanos y visitantes una experiencia completa de ocio donde la cerveza y la gastronomía local van de la mano en un entorno festivo y familiar”.

Por su parte, Carlos García, CEO de Cerveza LA SAGRA, ha destacado que “No podíamos faltar en un festival que se celebra en nuestra tierra. LA SAGRA nació en Toledo y seguimos muy unidos a su gente, a su cultura y a su forma de disfrutar. Con la misma ilusión que en la primera edición, queremos estar presentes en esta y en las que vengan, compartiendo nuestra pasión por la buena cerveza y acompañando a nuestra gente en sus momentos de ocio para hacerlos todavía mejores”.

Patrocinadores

El Beer Festival Toledo cuenta con el patrocinio de Cerveza LA SAGRA y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y Coca-Cola, entidades que hacen posible la organización de este evento y su consolidación en la capital regional.