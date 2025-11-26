El Vivero Taxus ofrece talleres para crear adornos navideños naturales

La actividad es gratuita y está abierta al público general y a grupos familiares. Este vivero está ligado al servicio de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige la diputada Marina García.

Los talleres ofrecen una alternativa de ocio que fomenta las relaciones intergeneracionales y promueve un consumo responsable. Los participantes podrán elaborar sus propios adornos navideños empleando únicamente materiales vegetales recolectados en el entorno cercano, siempre mediante prácticas respetuosas que no dañen los ecosistemas ni comprometan su equilibrio, ha informado la Diputación en nota de prensa.

A través de técnicas sencillas y divertidas, se realizarán adornos y composiciones vegetales que ponen en valor el uso de recursos naturales desde una perspectiva sostenible, utilizando especies adecuadas y recolectando en lugares oportunos para evitar cualquier impacto negativo en la naturaleza.

El Vivero Taxus acerca a la ciudadanía el valor de la conservación, la recuperación de especies autóctonas y el respeto por el entorno natural de la provincia.

La asistencia requiere inscripción previa debido a que las plazas son limitadas. El formulario está disponible en la web institucional www.diputoledo.es. Para más información, las personas interesadas pueden llamar al 925 287 790 o escribir al correo viverotaxus@diputoledo.es.