Villacañas asegura que Velázquez se ha olvidado del Polígono Industrial de Toledo

Según la concejala socialista, “tenemos un alcalde que sigue teniendo abandonado el Polígono Industrial desde que llegó a la alcaldía, y justo cuando se cumplen dos años del paso de la DANA por la ciudad de Toledo, seguimos teniendo restos que aún el alcalde ni ha limpiado ni se ha molestado en bajar a verlo”, en referencia a los desperfectos que ocasionaron las lluvias en algunas aceras y vías del Polígono Industrial, y que aún son visibles dos años después.

También “se cumplen dos años desde que el alcalde bajó al Polígono Industrial, con katiuskas incluidas, y prometió a bombo y platillo ayudas a los empresarios y pequeños autónomos que sufrieron las consecuencias de la DANA, y que perdieron casi todo”, ha recordado Villacañas, quien ha lamentado que “de entre las 80 y 100 empresas que se vieron afectadas, según datos oficiales de FEDETO, sólo han recibido ayuda dos empresas con un importe de 1.000 euros cada uno al estar mal gestionadas y planificadas, lo mismo que se ha gastado el alcalde en su billete a China”.

La concejala socialista también ha dicho que “el alcalde va a pasar más días en su viajecito a China que días ha visitado el Polígono Industrial de Toledo” y ha acusado al alcalde de poner en riesgo el crecimiento de las empresas por el abandono del polígono industrial.

Atracción de empresas

Villacañas ha pedido a Velázquez que “se traiga de su viaje de China un compromiso firme de inversiones y proyectos y no quede todo en una ‘firme voluntad’, como ha dicho el propio alcalde”.

“Hemos aprobado 700.000 metros cuadrados del Polígono Industrial de Toledo y tenemos la aprobación definitiva del gobierno regional, ¿a qué espera el alcalde para atraer nuevas empresas y permitir la expansión de las ya existentes? ¿Va a permitir el alcalde que ese terreno se convierta en 700.000 metros cuadrados de erial?”.

Ha añadido además que “tenemos un alcalde que sólo atiende a los intereses de sus amigos y tiene abandonado el área empresarial y laboral más destacado de la ciudad". Villacañas se ha preguntado, asimismo, ¿qué credibilidad puede tener un alcalde que anuncia ayudas hace dos años y aún se están esperando?. También ha formulado ¿qué credibilidad puede tener un alcalde que quiere convertir la avenida principal del Polígono Industrial, la calle Jarama, en una ratonera con la instalación de semáforos y de un puente hacia Azucaica que convertirá dicha vía en la desembocadura de más tráfico y que no resolverá los atascos de la vía paralela, la TO-23?”.

çRecuerda también, que “no sólo llevan dos años esperando las ayudas aquellos empresarios afectados por la DANA de 2023, sino que también llevan esperando dos años, todas las empresas del polígono, los contenedores con sistema vacri, que facilita a dichas empresas y a las pequeñas pymes allí instaladas la recogida de fracción resto, algo que estaba incluido en el contrato de limpieza del ayuntamiento, adjudicado hace dos años”.