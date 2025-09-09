La VII Noche del Patrimonio prepara 60 actividades en Toledo

El próximo sábado 13 de septiembre, Toledo ofrece más de 60 actividades culturales gratuitas para todos los públicos, con una programación “muy cuidada y ambiciosa”, tal y como ha señalado la responsable de Cultura. Ana Pérez ha explicado que se estructuran en tres grandes bloques: ‘Vive Patrimonio’, ‘Abierto Patrimonio’ y ‘Escena Patrimonio’.

‘Vive Patrimonio’ reúne la oferta cultural y de ocio con visitas comentadas con y sin reserva previa en grupos reducidos a espacios que no se pueden visitar habitualmente como la Capilla de Santa Catalina, el convento de Santa Clara, el Palacio de Fuensalida, la recientemente restaurada Mezquita de Tornerías, el Claustro Alto de la Catedral con la exposición ‘Rostros de Cristo’, el Museo del Ejército, o el Teatro de Rojas, “que aunque ha abierto otras veces, se podrá visitar la maquinaria”, ha señalado la concejal. También, se abrirá la Facultad de Humanidades para visitar la exposición fotográfica de Casiano Alguacil.

Además, dentro de ‘Vive Patrimonio’ habrá música en vivo de todos los estilos en espacios patrimoniales como el Museo de Santa Cruz, el Museo Sefardí, el Palacio de Fuensalida, la Sinagoga de Santa María la Blanca o el Museo del Greco. Destacan la actuación de Ana Alcaide en el Palacio de Lorenzana; el concierto de Los Hidrocálidos en el salón Rico; la actuación de la Escuela de Trinidad Giles en la Diputación Provincial; el concierto homenaje a Pablo Milanés en la Plaza del Ayuntamiento, o la amenización musical en el Puente de San Martín “como un guiño a nuestro patrimonio natural que es el río Tajo”, ha asegurado Ana Pérez.

Por otro lado ‘Abierto Patrimonio’ ofrece la posibilidad de disfrutar de una noche de puertas abiertas con acceso libre y gratuito según aforo a La Puerta del Sol, a la Mezquita del Cristo de la Luz, al Museo de Victorio Macho, a la Iglesia del Salvador, al Convento de Santa Clara, al Museo de los Concilios; al Monasterio de San Juan de los Reyes o al Convento de Santo Domingo el Real, entre otros.

Por último ‘Escena Patrimonio’ permitirá a los asistentes disfrutar del espectáculo de danza ‘Il Combattimento di Tancredi a Clorinda’ del Centro Coreográfico de Italia que se celebrará en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra; del microteatro en la Cámara Bufa o de un espectáculo infantil con títeres en la fachada del Museo de Santa Cruz.

‘Toledo Vibes’ y Planetario entre las novedades de esta edición

Otra de las grandes novedades de esta edición será el espacio dedicado a la astronomía, con 15 telescopios instalados en la explanada del Corralillo de San Miguel, representando a cada una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y que estará animada por personajes históricos como Alfonso X El Sabio o Azarquiel. También podremos descubrir los cielos de Toledo desde la Fachada de Covarrubias y la Plaza del Conde.

“Tenemos muchos espacios patrimoniales pero también un patrimonio inmaterial incalculable y en este sentido queríamos rendir homenaje a Alfonso X El Sabio, contemplando el cielo en una noche tan especial”, ha señalado el concejal de Turismo, José Manuel Velasco.

Con ese mismo objetivo de disfrutar del patrimonio inmaterial y de acercar la cultura a los jóvenes a través de la música, se celebrará ‘Toledo Vibes’, para disfrutar de un atardecer monumental con sesiones de Dj’s y degustando cerveza artesanal en la Mezquita del Cristo de la Luz, en los Jardines de Roca Tarpeya, en los Jardines del Tránsito donde habrá una food truck; o en San Juan de los Reyes.

Por último, Velasco ha asegurado que la Noche del Patrimonio “es posible gracias a que todo el mundo colabora”, y ha agradecido especialmente a todas las instituciones su disposición para participar en esta iniciativa única en el mundo, “en un contexto especial que no se da en otro momento del año”, ha concluido.

El sábado será Día Sin coche

Con motivo de la Noche del Patrimonio, el sábado será ‘Día sin coche’ y los autobuses urbanos serán gratuitos entre las 19:00 horas y las 00:00 horas. Toda la programación puede consultarse en la web turismo.toledo.es, y las reservas para las micro-visitas podrán realizarse a partir de mañana.