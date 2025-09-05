VIAJE A CHINA

Velázquez se reúne con empresarios chinos y el vicedirector General de Exteriores de Xi'an, Zhang Rui

Dentro de su calendario de reuniones previsto en el viaje a China que anunciaba Carlos Velázquez el pasado lunes, el alcalde de Toledo, ha participado junto a la comitiva que encabeza, y en la que también se encuentran representantes de FEDETO, se ha reunido con empresarios de Xi'an y responsables técnicos con el fin de atraer inversiones y turismo a la capital regional.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Según ha explicado Velázquez, "si hoy estamos aquí, es porque tenemos la firme voluntad y la determinado de ampliar y fortalecer el diálogo intercultural, la cooperación mutua y el desarrollo económico, social y empresarial".

Junto al alcalde, participan en la visita otros concejales del equipo de gobierno, como la vicealcaldesa, Inés Cañizares y el concejal responsable de Turismo, José Manuel Velasco. Pero además, también ha viajado hasta el continente asiático, el presidente de FEDETO, Javier de Antonio Arribas quien considera "muy interesante" el encuentro mantenido este viernes, tanto con empresarios de la zona que visitan, Xi'an, como con el vicedirector General de Exteriores de Xi'an, Zhang Rui.

Según Arribas, "la reunión empresarial ha contado con empresarios con sectores muy diferentes, materiales de construcción, ganadería, agricultura, aeronáutico interesados en mantener relaciones bilaterales entre la provincia de Toledo y China".

