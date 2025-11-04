Velázquez resalta la Ciudad del Cine como uno de los proyectos de ciudad de la presente legislatura

En este sentido, el alcalde ha señalado que la presentación oficial de la candidatura se realizará con la participación de todos los agentes culturales de la ciudad, “es un camino sin retorno, en el que lo importante es el viaje y la compañía y la implicación de toda la sociedad toledana”.

Un proyecto de ciudad y de región

Según ha explicado el alcalde en su intervención, la candidatura “se ha consolidado como un auténtico proyecto de ciudad y de futuro, una palanca hacia el progreso desde la cultura y una estrategia a largo plazo que trasciende gobiernos y fronteras”. De hecho, Toledo cuenta con un respaldo institucional sin precedentes, Junta de Comunidades, las Cortes de Castilla-La Mancha, las cinco diputaciones provinciales, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Archidiócesis de Toledo, así como las Reales Academias, colegios profesionales y el tejido empresarial y cultural de la región.

A este apoyo se suman, además, más de 40 medios de comunicación regionales, la Junta Pro Corpus, la Junta de Cofradías y las ciudades hermanadas de Aquisgrán y Agen, “configurando una alianza única en torno a un objetivo común”, ha señalado Velázquez, al tiempo que ha destacado a los miembros del Consejo Rector, “personalidades de la cultura vinculadas a Toledo, como José Antonio Marina, Gregorio Marañón, Rafael Canogar, Tomás Alía, Isabel San Sebastián, José Ignacio Goirigolzarri y Esther Esteban, garantía de excelencia y compromiso con el futuro cultural de la ciudad”.

Toledo, capital de la cultura viva

Por otro lado, el alcalde ha destacado el éxito de las iniciativas culturales impulsadas en los últimos meses, como el Ciclo de Conferencias de Novela Histórica ‘Toledo, Luz de Europa’, que ha consolidado a la ciudad como referente en el género. Y en este punto, Carlos Velázquez ha anunciado que el próximo 11 de diciembre se celebrará una gran gala literaria en el Centro Cultural San Marcos, en la que se entregará un reconocimiento al escritor Juan Eslava Galán por su trayectoria.

El alcalde también ha recordado otras iniciativas culturales celebradas en la ciudad y que han tenido un gran éxito como las representaciones de La Carroza del Real, acercando la ópera al público en espacios emblemáticos como la Puerta de Bisagra, y además, que se continúa fortaleciendo el programación cultural de la ciudad con eventos como el Festival de Jazz, las Batallas de Órganos o las actividades del Teatro de Rojas, que en 2026 celebrará su 450 aniversario bajo el nombre ‘Arriba Platea’, que se está ultimando desde el patronato y que se sumará a los ya consolidados ciclos de Teatro Clásico, de Danza, o Contemporáneo

Velázquez también ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento se unirá a la celebración del VIII Centenario de la Catedral Primada, con la exposición ‘Primada’, que abrirá sus puertas el 25 de mayo, y con otras iniciativas como la muestra de Eduardo Sánchez Beato en el Centro Cultural San Marcos, un espacio, “completamente renovado, que se consolida como centro de referencia nacional y que será la sede del ‘Mes de los Artistas Toledanos’, cuya primera edición se inaugurará mañana martes 5 de noviembre”.

Asimismo, el Centro Cultural San Marcos acogerá la exposición internacional ‘Más allá del realismo: el arte figurativo en China y España (1960–actualidad), que reunirá más de un centenar de obras de artistas de ambos países, entre ellos Antonio López.

La Ciudad del Cine, motor cultural y económico

Otro de los puntos importantes que ha destacado el alcalde en el ámbito cultural es uno de los proyectos más ambiciosos puesto en marcha en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como es la Ciudad del Cine, cuyas obras ya están en marcha, “situada en el entorno del Parque de Polvorines, esta iniciativa transformará el espacio en un nuevo polo de producción audiovisual y creación artística, recuperando además un entorno degradado y conectando los barrios de La Cava, la Universidad y el barrio de Santa Teresa”, ha destacado el alcalde.

La actuación contempla una inversión de más de 1,5 millones de euros en restauración paisajística, iluminación y equipamientos urbanos.

Educación, cultura y futuro

En alcalde ha puesto el foco también en la educación, ámbito en el que se ha impulsado el programa Toledo Educa 2.0, que ha alcanzado a casi 20.000 participantes entre alumnos, familias y docentes. Además, también se ha informatizado completamente el sistema de gestión, se ha potenciado la Escuela Municipal de Idiomas con más becas y se ha reforzado la actividad en las cuatro bibliotecas municipales con talleres mensuales y un incremento del 11% en la inversión en fondos bibliográficos.

Por último, también ha destacado el éxito del I Congreso de Educación ‘Ciudad de Toledo’ “que viene a confirmar la apuesta de la ciudad por la formación y la innovación”, de hecho, ha confirmado que la segunda edición se celebrará en 2026 con ponentes de prestigio internacional.