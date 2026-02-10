Velázquez pronostica una subida "leve" del caudal del Tajo que sigue en nivel rojo

A preguntas de los medios en una visita a una exposición en la ciudad, ha señalado que este lunes por la noche ha bajado el nivel del río poniendo el acento en que las previsiones meteorológicas de esta semana "son más favorables", ya que las lluvias "van a ser menos intensas" y "el viento no va a soplar con tanta fuerza como la pasada semana".

"El río y el cauce natural del río Tajo a su paso por Toledo es posible que pueda seguir creciendo", ha remarcado el alcalde, quien ha recordado las medidas de precaución de la población para no sobrepasar los límites de las zonas con más riesgo, delimitadas por bomberos, Protección Civil o Policía.

Por la noche se suelen "experimentar los movimientos más importantes" en el Tajo, y en la noche de este lunes ha descendido el nivel en relación a lo que fue el fin de semana, ha afirmado Velázquez.

El desembalse de las presas y embalses que hay en la Comunidad de Madrid continúa "porque sigue lloviendo", aunque con menor intensidad, ha puntualizado el alcalde.

TOLEDO, ZONA CATASTRÓFICA

Sobre si Toledo tendrá que pedir la declaración de zona catastrófica, como Talavera de la Reina solicitó este lunes, ha dicho desconocer si será necesario, pues aún tienen que hacer un balance de daños.

"Hasta que no baje el nivel del río no podremos verlo", ha afirmado Velázquez, que ha dejado claro, que, en todo caso, es "evidente" que los daños no van a llegar a la magnitud de la pasada primavera.

Del mismo modo, ha señalado que por el momento no será necesario el muro de contención que construyó la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Hospital de Parapléjicos la pasada primavera.

El Ayuntamiento hará un balance de daños en la ciudad, una vez que pasen estos fenómenos meteorológicos, tal y como ha afirmado Velázquez, que ha mencionado zonas como la senda ecológica o la playa de Tenerías.

Asimismo, habrá que prestar especial atención a los baches en algunas de las vías para "hacer las reparaciones que sean oportunas", según ha mencionado el alcalde, quien ha recordado que está en marcha el plan de asfaltado, que va a llegar al barrio del Polígono y al barrio de Santa Bárbara.

Precisamente, este miércoles la Junta de Gobierno Local aprobará previsiblemente la licitación de la reparación de las calles de Río Jarama, "muy necesaria en la zona del Polígono industrial por el tráfico intenso que hay".

En todo caso, el alcalde de la capital ha asegurado que la zona de La Casa Diamantista o en "los ojos del acceso a una antigua central hidráulica en la zona del Chuletero" son dos puntos en el que se puede apreciar la subida del nivel del Tajo.