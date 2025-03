Velázquez plantea una nueva solución para el AVE 'Madrid-Lisboa' a su paso por Toledo

‘Toledo AVE’ es un documento fruto de la participación y escucha de los toledanos con los que el alcalde se ha ido reuniendo en los últimos meses y que recoge las inquietudes de todos los sectores implicados de la ciudad.

De este modo, las alegaciones que se presentarán desde el Ayuntamiento de Toledo el próximo lunes incluyen cuatro premisas básicas, “compartidas por prácticamente la totalidad de los toledanos”. La primera de ellas es que el Ave Madrid-Lisboa “tiene que tener parada en Toledo, “es una oportunidad histórica que no podemos perder y la ciudad tiene que ser protagonista de la unión, no solo de dos ciudades, sino de dos países europeos”.

La segunda de las propuestas en “una línea roja desde el primer momento”, mantener el servicio y garantizar a presente y a futuro la estación de Santa Bárbara, “la mejor entrada a la ciudad, una joya arquitectónica neo mudéjar”.

Una tercera, que implica la participación del organismo internacional ICOMOS, es la de mantener la declaración de Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad “que tanto costó conseguir, y esto implica mantener los conos visuales de la ciudad”.

Por último, la cuarta premisa es que la infraestructura viaria, “aporte valor a la ciudad y sea útil para los usuarios, integrando el espíritu de ciudad que queremos y que se plasmará en el futuro Plan de Ordenación Municipal”.

En este punto, el alcalde de Toledo ha expuesto las alternativas propuestas hasta ahora, una de ellas ‘Toledo Central’ “que nos plantea muchas dudas en cuanto a la protección del patrimonio y cómo salvar la zona del Salto del Caballo, ya que esto pone en riesgo la protección del cono visual”.

La otra de las opciones planteadas es ‘Toledo Exterior’ cuya ubicación “no convence a prácticamente nadie y además implica un riesgo real de cerrar a futuro la estación de Santa Bárbara”.

En virtud de estas cuatro premisas, el alcalde ha presentado ‘Toledo AVE’, que contempla una única infraestructura ferroviaria compuesta por la estación de Santa Bárbara que conecte internamente con un andén pasante ubicada en un terreno de titularidad municipal situada frente al Centro Comercial Luz del Tajo, “concretamente donde están ahora mismo los talleres municipales y el antiguo matadero”.

Es decir, el AVE Madrid-Lisboa pararía en dicho andén pasante y de ahí se plantean diversas opciones de comunicación interna para llegar hasta Santa Bárbara; manteniendo intacta la línea Madrid-Toledo que seguiría como hasta ahora.

Las ventajas relevantes de este documento, según ha explicado el alcalde serían las siguientes: se reduciría al máximo el impacto visual, es decir, “plantea un impacto visual cero”; se garantiza la permanencia de la estación de Santa Bárbara; es viable, tanto técnicamente al aportar terrenos municipales, como económicamente “ya que el coste se situaría entre la de Toledo Central y Toledo Exterior”.

Además, ha continuado el alcalde, “es una propuesta que hace ciudad, aportando valor y situándose, no a las afueras, sino en una zona muy céntrica de la capital”. Pero no solo, eso, sino que presenta mejoras desde el punto de vista de la movilidad, no solo de vehículos de transporte urbano o privado, sino también a la movilidad peatonal gracias a la ubicación planteada”.

También, al ser una mejora de las alternativas planteadas, ha asegurado Velázquez, “no implicaría un nuevo estudio informativo, por lo tanto, estaríamos en la carrera del 2030, que es lo que queremos todos”.

Una de las virtudes de ‘Toledo AVE’ que ha explicado el primer edil se centra en “corregir un error histórico, incorporando la ejecución del by-pass con el sur de España, algo que sucedió a finales de los años 80 y que evidentemente nos ha pesado mucho como ciudad”.

Todo ello se está tratando en la mesa técnica en el Ministerio “y es importante decir”, ha manifestado Carlos Velázquez, que “si el Ministerio lo desea, esta propuesta que cuenta con unanimidad institucional, podría ser definitiva”.