Velázquez encabezará una misión comercial para vender Toledo en China

La delegación, encabezada por el alcalde de Toledo junto con la vicelacaldesa, Inés Cañizares, estará compuesta por el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; las diputadas provinciales, Soledad de Frutos del Valle, portavoz y diputada delegada de Presupuestos y Hacienda y Manuela Lominchar, diputada delegada de Infraestructuras; además del presidente de la Federación Empresarial Toledana, Javier de Antonio Arribas y el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Tomás Palencia. Por lo que, ha asegurado, el trabajo conjunto entre administraciones y empresarios “es clave para atraer visitantes y fortalecer el sector turístico, motor económico fundamental de la ciudad”. Lo ha dicho en una entrevista en RNE.

Una comitiva que mantendrá reuniones con representantes de varias provincias chinas “que fomentará las sinergias entre toda la provincia de Toledo y este país que cuenta con una mentalidad provincial muy importante”. Pero, además, se pretende comenzar los trámites para el hermanamiento con la ciudad de Xi’an, conocida mundialmente por los guerreros de terracota y Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con una población metropolitana de cerca de 12 millones de habitantes, un acuerdo que “permitirá estrechar lazos culturales y fomentar el intercambio turístico y económico”.

En este sentido, según ha indicado el alcalde, China se perfila como un mercado emergente de alto interés para Europa, de hecho, según datos ofrecidos por Tour España, el visitante chino destaca por su apuesta por experiencias culturales, compras de lujo y productos artesanales, por lo que es un mercado “con un gran potencial de crecimiento en turismo de calidad y no podíamos dejar pasar esta oportunidad”.

Además, en este año en el que se está trabajando en la candidatura de la capitalidad Europea de la Cultura para el año 2031 “se integrará en la agenda de promoción internacional, además de promocionar la Ciudad Europea del Deporte, de la que próximamente se darán a conocer nuevas actividades y la participación de destacadas deportistas en los eventos previstos para este mes”.

Una misión, ha reiterado el alcalde, que supone “una oportunidad que no podíamos perder, y en la que Toledo reafirmará su compromiso de posicionarse como referente turístico y cultural en el ámbito internacional, potenciando la atracción de visitantes de alto impacto económico y proyectando su excelencia más allá de las fronteras”, ha concluido.