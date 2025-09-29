EN NOVIEMBRE

Velázquez anuncia el mes de los artistas de Toledo en San Marcos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha anunciado hoy que el mes de noviembre el Centro Cultural San Marcos se dedicará “íntegramente” a los artistas toledanos, quienes podrán presentar sus obras en este espacio singular a través de una convocatoria pública que se dará a conocer en los próximos días.

Así lo ha indicado el alcalde durante el acto de inauguración de la exposición fotográficos de los 40 años de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha que se podrá ver en este espacio expositivo hasta el próximo 12 de octubre.

En este sentido, Velázquez ha señalado que, desde el Ayuntamiento de Toledo, “queremos que San Marcos sea un centro de referencia internacional, pero también un lugar de encuentro para el talento toledano, es un paso muy importante para acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad”.

Una iniciativa que nace con la vocación de ofrecer oportunidades a los creadores locales, que no siempre han tenido acceso a espacios expositivos tan relevantes como este, “los artistas toledanos llevan muchos años trabajando y creemos que ha llegado el momento de poner San Marcos a su servicio. Cualquier persona de la ciudad que sienta que tiene algo que aportar podrá exponer aquí su obra”.

Además, el alcalde ha recordado que en los últimos meses el Centro Cultural San Marcos ha experimentado mejoras en su infraestructura, como la renovación de paneles y suelos o la instalación de una nueva iluminación “equiparable a la de salas de exposición de referencia mundial”.

Por ello, se ha mostrado “encantados de abrir las puertas de este edificio a una muestra que no es cualquier exposición, sino un ejercicio de memoria y reconocimiento al periodismo en nuestra sociedad”, ha concluido el alcalde.

