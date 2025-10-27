Los vecinos podrán tener voz para la ordenanza de convivencia turística en Toledo

De este modo, el texto definitivo de la ordenanza que hoy ha sido aprobado en Comisión, y que puede pasar a votación en pleno el viernes, incluirá que uno de los dos representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo en el Consejo Local de Turismo corresponda a una asociación del Casco Histórico elegida, por supuesto, por las propias asociaciones vecinales.

Fernández, que no obstante reclamaba mayor participación de las asociaciones vecinales del Casco Histórico -de hecho solicitaba en una de sus alegaciones tres representantes de estas además de los dos de la Federación de Vecinos-, ha aceptado una transaccional del presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno para que al menos se otorgue a los y las vecinas del Casco un papel protagonista en el seno del futuro Consejo Local de Turismo.

“Han sido los y las vecinas del Casco quienes dieron la voz de alarma sobre la preocupante situación de convivencia que se está generando con el turismo por lo que parece de justicia que tengan un papel

preponderante en la representación vecinal dentro del Consejo de Turismo”, señala el concejal de Izquierda Unida.

Txema Fernández ha decidido abstenerse en la aprobación de la nueva ordenanza porque, como viene defendiendo, “hemos perdido la oportunidad de regular en mayor medida el tamaño de los grupos o la aplicación de restricciones a otros circuitos, pero por primera vez Toledo va a abordar esta problemática de forma reglamentada con un texto que, al no ser ordenanza fiscal, podremos ir modulando en función de las necesidades que se detecten en favor de la convivencia del turismo con el vecindario del Casco Histórico”.

Txema Fernández, que también logró incluir en el primer periodo de alegaciones una por la que se ha introducido el espíritu de elaborar una ordenanza inclusiva, ha vuelto a reiterar su oposición al modelo que representan los Free Tours. Consciente de que no es una competencia municipal prohibir este modelo de guías turísticos, lo que sí ha reiterado es que desde 2017 existe una ordenanza “que no se ha querido cumplir y que prohíbe la publicidad móvil” en el ámbito territorial definido en la Declaración de la Ciudad de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.

Así, espera que la ordenanza que ahora se aprobará ponga fin a la ocupación del espacio público que están protagonizando los Free Tour y que la ordenanza de publicidad sea de una vez por todas respetada en el Casco Histórico. “Seamos rigurosos en el cumplimientos de las ordenanzas y sancionemos si es necesario”, ha instado al equipo de Gobierno.

NUDO NORTE

En la mañana de hoy también se ha celebrado un pleno extraordinario para dar continuidad a los trámites judiciales necesarios para impugnar el convenio del Nudo Norte en el que el portavoz de Izquierda Unida ha mostrado su voto a favor porque representa defender los intereses de la ciudadanía toledana.

Txema Fernández que, en contra de la postura del PSOE, no se abre a la posibilidad de que la continuidad de este procedimiento por la vía judicial salga mal ha recordado que este convenio viene defectuoso desde 2018 “cuando pagamos por todo y expropiamos una mínima parte” y se deterioró aún más en la novación del convenio en 2021 con mayores prebendas para la empresa Condominio.

“Hágase lo que se tenga que hacer en defensa de los intereses de la ciudad”, ha solicitado el portavoz municipal que, no obstante, ha matizado que si se debe pagar a la empresa que se haga en dinero en lugar de en unidades urbanísticas que encima le permitirán especular con la vivienda y condicionar el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad.