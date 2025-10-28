La Unidad del Ictus de Diputación de Toledo podría estar lista antes de verano de 2027

Barajan un plazo total de 22 meses en los que se incluye la redacción del proyecto, demolición del edificio actual, el pabellón número 3, y la construcción del futuro recurso asistencial. La inversión global, según ha explicado la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, será de 10 millones de euros que aporta en su totalidad la institución provincial.

El CEO de la empresa La Hoz, responsable de la redacción del proyecto, Ramón de la Hoz, ha explicado que se buscará la igualdad entre todos los pacientes, "sin que haya habitaciones de primera y de segunda". UDACE contará con 5887 m² de superficie total, un gimnasio de 200 con piscina, hidroterapia, grúa, elevador acuático y un jardín terapéutico de 2700 m².

Contará con 40 habitaciones y una capacidad para que, al año, puedan recibir terapias hasta 400 personas. Se trata de un recurso "pionero" que ofrecerá atención integral y especializada a pacientes afectados por ictus, accidentes de tráfico, traumatismos o enfermedades neurodegenerativas. La presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo ha explicado que "detrás de cada paciente hay una familia y kilómetros de distancia hasta recibir sus atenciones", por lo que ha añadido "ahora se podrán quedar aquí en Toledo".

Asegura Cedillo, que desde la institución provincial, "creemos en la humanización de los servicios públicos" y ha indicado que "buscamos la reinserción, la autonomía, la dignidad y la esperanza de los usuarios".