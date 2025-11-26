UGT estima un 60 % de despidos en el ERE de Telefónica

FeSMC UGT rechaza un ERE que, en el conjunto del país, implicaría el despido de más de 6.000 personas, alrededor del 37% de sus trabajadores en España, aquellos nacidos entre los años 1968 y 1971, ha informado el sindicato en nota de prensa.

El responsable de la sección sindical de Telefónica en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel García, ha puesto de manifiesto que las consecuencias de este ERE para la plantilla de la región "serán desastrosas" ya que, "debido a su edad media, afectará a más de la mitad".

El sindicato --con mayoría en la mesa de negociación-- afirma que se opondrá a la destrucción de empleo como instrumento de ajuste organizativo e insistirá en la necesidad de ampliar las garantías y los derechos laborales en el convenio colectivo que, según demandará, deberá prolongarse hasta 2030.

UGT defiende que debe primar la voluntariedad y continuar el modelo establecido en el proceso anterior. Las negociaciones del ERE de Telefónica --que en realidad son siete expedientes de regulación de empleo para cada una de las empresas del grupo-- comenzaron el lunes 24 de noviembre y continuarán hasta el 23 de diciembre.