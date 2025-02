Una treintena de jóvenes reclama no quedarse fuera de las ayudas al relevo generacional de la Junta

Unión de Uniones se ha concentrado en las puertas del Palacio de Fuensalida para reclamar que no se quedan fuera de las ayudas a la incorporación agraria, las cerca de 700 solicitudes que quedarán fuera de las 1.300 solicitudes planteadas a la Consejería de Agricultura.

Por otra parte, han exigido la dimisión o el cese del titular del ramo, Julián Martínez Lizán, y por otro estiman que serán cerca de entre 37.000 y 60.000 euros que no percibirán los profesionales del campo.

Además, aseguran que el gobierno de Castilla-La Mancha, debido a un "error humano", ha permitido esta situación, junto a la intención de haber "triplicado el presupuesto de GEACAM desde 2105 en detrimento de la agricultura y la ganadería de la región" mediante el empleo de fondos PDR.

Han recordado que "la expulsión de 5.000 agricultores ecológicos producida hace dos años, debió tratarse de otro error humano". Entre otros Anastasio Yébenes o Andrés García Vaquero, "siempre son otras personas las que pagan".

No descartan nuevas movilizaciones, si finalmente no se llevan a cabo soluciones para estas ayudas. Jóvenes agricultores procedentes de otros puntos de la región, como José Francisco Maya que además de agricultor es ingeniero agrícola, ha asegurado en Onda Cero que "el próximo año no podrá seguir en el campo" si no logra finalmente acceder a estas ayudas. Lo ha dicho en Más de Uno Toledo.