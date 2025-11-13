EN LA COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE

Toledo cuenta ya con un mapa de amianto para planificar la retirada de dicho material

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha presidido hoy una nueva sesión del consejo local de Medio Ambiente, donde se han abordado diversos asuntos de relevancia para la ciudad, como el Plan de Vertidos Cero y la eliminación del bolseo en el Casco Histórico.

Onda Cero Toledo

Toledo |

No obstante, el eje central del encuentro ha sido la presentación del primer mapa del amianto de Toledo, “una herramienta pionera que permitirá conocer y actuar sobre la presencia de este material en toda la ciudad”.

En este sentido, el concejal ha señalado que hoy “es un día muy importante para Toledo, porque por primera vez contamos con un mapa del amianto que nos permitirá conocer con precisión dónde se encuentran las cubiertas que contienen fibrocemento y planificar su retirada”.

Lozano ha recordado que, hasta ahora, las actuaciones municipales se limitaban a la realización de mediciones periódicas de amianto en diferentes puntos del municipio, pero sin disponer de conclusiones globales ni de un plan de acción, mediciones que nunca habían ido acompañadas de una evaluación ni de actuaciones planificadas, “hoy damos un paso más, porque ya no solo sabemos que los índices actuales no son preocupantes, sino que además disponemos de información concreta para intervenir”, ha señalado.

El nuevo mapa, elaborado mediante un sistema de teledetección por satélite, identifica las cubiertas de la ciudad que contienen materiales de fibrocemento o amianto, por lo que, gracias a esta información, el Ayuntamiento podrá iniciar actuaciones de retirada en instalaciones municipales y, al mismo tiempo, informar a los propietarios de edificios privados sobre la conveniencia de sustituir las cubiertas afectadas.

Rubén Lozano ha recalcado que el amianto “no es un problema de un solo barrio, sino de toda la ciudad”, y ha insistido en que el Ayuntamiento afrontará esta cuestión “con planificación, transparencia y rigor técnico”.

