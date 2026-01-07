Toledo acoge el XV Certamen Solidario de Bandas de música

La concejal acompañada de Luis Bolado, Hermano Mayor de la Cofradía y de Isabel Pérez, presidenta de AFA Toledo, ha destacado que, en esta edición, “se vuelve a unir música, cultura y solidaridad, manteniendo su compromiso con AFA, una colaboración que se prolonga desde hace años y que se ha convertido en un vínculo muy especial para la Hermandad y para la propia Asociación”.

De este modo, Ana Pérez ha informado de que el certamen se celebrará en el Palacio de Congresos, precedido, como en años anteriores, de un pasacalles que partirá desde la plaza de Zocodover a las 20:00 horas, dando paso al concierto a las 20:30 horas, una edición en la que, nuevamente, se espera una alta asistencia de público.

En esta ocasión el Certamen contará con la participarán dos destacadas formaciones musicales, la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Puertollano (Ciudad Real), una formación joven que será, además, “la encargada del acompañamiento musical de la Hermandad el próximo Miércoles Santo”; y la Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas (Sevilla), “una formación de gran prestigio y amplia trayectoria en la Semana Santa andaluza”, ha indicado Bolado, que ofrecerán “un concierto de gran calidad artística en un entorno con una acústica excepcional”.

El donativo de la entrada al Certamen es de 10 euros, cuya recaudación irá destinada, íntegramente, a apoyar la labor de AFA Toledo y su centro de día, “contribuyendo a mejorar la atención a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familiares”, ha señalado la presidenta de la Asociación.

Las entradas pueden adquirirse tanto en la sede de la Asociación, como el mismo día del concierto en las taquillas del Palacio de Congresos desde las 18:30 horas; y en distintos puntos de colaboración.

Finalmente, todos han hecho un llamamiento a la participación de los toledanos en este Certamen que, además, como ha destacado Ana Pérez, “supone el pistoletazo de salida de la Semana Santa, y una oportunidad única para disfrutar de la música procesional con un fin solidario”.