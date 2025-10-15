Los toldos llegan a los patios del Garcilaso y de Juan de Padilla

Morcillo, durante su visita, ha conocido a los padres del niño, que le han agradecido “la rapidez y la eficacia” en la colocación de las telas. “Uno de los momentos más gratificantes de nuestra concejalía se produce cuando, de una manera real y efectiva, podemos ayudar a nuestros chicos a que la estancia en el centro sea lo más agradable posible, máxime cuando, como en este caso, hablamos de un problema de salud”, ha apuntado el concejal.

Los toldos han sido elementos muy demandado por los centros escolares. De hecho, ya en el pasado curso, se colocaron en los colegios San Lucas y María, Santa Teresa, Valparaíso, Ciudad de Aquisgrán y Ángel del Alcázar. “En una segunda tanda, además del Garcilaso de la Vega, también se han visto beneficiados el Rosa Parks y el Juan de Padilla, cuyas obras se iniciarán esta misma semana”, ha añadido Morcillo.

Por último, el concejal de Educación ha anunciado que, de cara a 2026, su departamento sacará una nueva convocatoria para que se sumen los centros escolares de Toledo que demanden estas sombras, además de plantar árboles en aquellos enclaves en los que sea posible “respondiendo así a una de las peticiones más recurrentes de la comunidad educativa”.