Un tiroteo entre una banda de narcos y Policía Nacional se salda con un muerto y tres heridos

En la tarde de este domingo, una operación policial comandada por Policía Nacional en la localidad toledana de El Casar de Escalona se ha saldado con un tiroteo en el que ha fallecido una persona y otras tres han resultado heridas, todas ellas participantes a una presunta banda de narcotraficantes.

Furgón de la Policía Nacional en los Juzgados de El Prado de San Sebastián | ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Tal y como ha confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, el suceso ocurría a las 20.00 horas de la tarde de este domingo en una operación antidroga de Policía Nacional.

Una vez llegaron al lugar donde se encontraban los investigados, desde el interior de la vivienda abrieron fuego contra los agentes, que respondieron del mismo modo.

En el tiroteo murió uno de los presuntos delincuentes, mientras que otros tres resultaron heridos. Uno de ellos, de carácter leve y trasladado al Hospital de Talavera de la Reina, ha sido dado de alta y detenido.

Los otros dos, en estado más grave, permanecen en el hospital de Toledo bajo custodia policial.

En declaraciones a Onda Cero, el alcalde de Casar de Escalona, Israel Pérez, ha indicado que "los afectados por el tiroteo no son de la localidad".

