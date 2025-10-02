EL PRÓXIMO 11 DE OCTUBRE

Tembleque y Consuegra reciben el Tren de la Mancha Toledana

El Tren de la Mancha Toledana circulará el sábado 11 de octubre desde la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor hasta Tembleque (Toledo). Con este tren turístico de día de Renfe, que surge del acuerdo de colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, los viajeros conocerán el patrimonio cultural de Tembleque, un ejemplo de villa manchega, además del municipio de Consuegra.

El viaje de ida y vuelta del Tren de la Mancha Toledana se realizará en un tren especial con salida a las 9.23 horas de la estación de Madrid Chamartín, con parada en Atocha Cercanías a las 9.40 horas, con llegada a la estación de Tembleque a las 10.48 horas, según ha informado Renfe en nota de prensa.

Posteriormente, se incluye el traslado en bus desde Tembleque a Consuegra (ida y vuelta), para conocer el Castillo de Consuegra con más de ochocientos años de antigüedad y los famosos molinos de viento. El viaje de retorno se efectuará a las 20.14 horas de Tembleque, con llegada a Madrid Atocha Cercanías a las 21.26 horas y a Madrid Chamartín a las 21.46 horas.

El billete de este tren turístico de día es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis (máximo un niño por cada billete de pago, debiendo obtener el correspondiente billete sin coste).

