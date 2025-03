Los socialistas se preguntan por el cambio de opinión del alcalde respecto al AVE

"Por fin conocemos la postura pública del alcalde sobre el trazado del AVE, más allá de las ambigüedades que ha trasladado en todos estos meses a unos y a otros", ha declarado De la Cruz. "El alcalde no ha sido un mero espectador, como ha dicho en muchas ocasiones, sino un auténtico trilero en un tema tan importante para la ciudad".

La portavoz socialista ha denunciado que el cambio de postura no solo afecta al PP, sino también a su socio de gobierno, VOX, que ha traicionado sus compromisos con el barrio de Santa Bárbara y la Asociación de Usuarios. "Vox ha pasado de votar en contra de nuestras alegaciones a defender firmemente el Toledo Central, para ahora, de la noche a la mañana, aceptar la opción de dos estaciones", ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista y la Junta presentan una propuesta clara y coherente

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha dejado claro que los únicos que han mantenido una propuesta coherente y que no han cambiado de parecer ha sido la Junta de Comunidades y el Grupo Municipal Socialista, preguntando al alcalde Velázquez “por qué no ha hecho caso antes a lo que proponía el Gobierno Regional, que en todo momento ha mantenido la misma postura y no que ha jugado a ver cómo se lanzaban la pelota la Junta y el Ministerio, perdiendo el tiempo y poniendo en riesgo la llegada del AVE a la ciudad de Toledo”.

El Grupo Socialista ha reiterado su apoyo a la propuesta de la Estación Toledo Exterior, alternativa Este. Esta ubicación es ideal por estar en una zona no inundable y permitiría la creación de un nudo de transporte en conexión con la A-40, Azucaica y el Polígono. Además, facilitaría la llegada del tren de mercancías, esencial para el desarrollo industrial de la ciudad, y no pondría en peligro la estación de Santa Bárbara donde continuarían llegando los trenes AVANT de Madrid de forma directa.

Asimismo, la Estación Toledo Exterior conectaría con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Córdoba-Málaga, lo que fortalecería la movilidad regional y nacional. La propuesta socialista también contempla la creación de un tranvía que una ambas estaciones, resolviendo problemas de movilidad en el Polígono y ofreciendo una alternativa de transporte eficiente y sostenible, sin descartar que podría llegar a ser un proyecto más ambicioso.

"Nuestra propuesta, que ya trasladamos a las asociaciones de vecinos, es clara, viable y beneficiosa para Toledo. Lamentamos que el alcalde haya perdido tanto tiempo jugando a la confusión y poniendo en riesgo la llegada del AVE", ha afirmado De la Cruz.

Un alcalde sin modelo de ciudad

La portavoz socialista ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya actuado con opacidad y falta de planificación. "A tres días de que finalice el plazo para presentar alegaciones, el alcalde cambia de postura y se alinea con el Gobierno Regional. ¿Cuál ha sido entonces su aportación en todo este tiempo?", ha cuestionado De la Cruz.

El Grupo Municipal Socialista ha instado al alcalde a que considere la alternativa Este que hemos presentado, dado que reduce el impacto acústico y respeta el entorno de la urbanización de Casa de Campo.

"El AVE llegó a Toledo gracias al esfuerzo del Partido Socialista y no seremos nosotros quienes pongamos trabas a su desarrollo. Pero el alcalde Velázquez sigue demostrando que carece de un modelo de ciudad y ha paralizado Toledo", ha concluido De la Cruz.