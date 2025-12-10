El Sefarad cumple 40 años, es el único instituto público en el casco de Toledo

"Con este acto se quiere mostrar el reconocimiento de toda la comunidad educativa a la labor docente que desarrollaron en el centro durante su carrera profesional. Su dedicación a la profesión docente no solo ha marcado a generaciones, sino que ha contribuido a construir la historia que hoy define a esta institución", defiende en nota de prensa el centro.

"El profesorado que recibe el homenaje ha acompañado a miles de estudiantes en su formación académica y personal. Entre las premisas que les han servido como guía pedagógica destacan: tener un carácter abierto, promover una vida cultural activa y mantener un contacto cercano con las familias".

Aseguran desde este instituto de Secundaria que su emplazamiento en el barrio judío de la ciudad, a escasos metros del monasterio de San Juan de los Reyes, ha permitido que sus alumnos "crezcan inmersos en la historia y en el patrimonio toledano".

El 'Sefarad' abrió sus puertas por primera vez como instituto de Bachillerato en 1985 y comenzó el camino que hoy celebra como centro público de enseñanza Secundaria del Casco Histórico.

"Cuatro décadas después se ha consolidado como uno de los centros educativos referentes en Toledo, por su sensibilidad para la inclusión del alumnado, por su tradición en la enseñanza de idiomas, especialmente debido al desarrollo de su programa Bachibac, y por su compromiso con la ciudad".

La historia de este centro no se limita exclusivamente como Instituto de Educación Secundaria, sino que antes de él existió el colegio Santiago de la Fuente. Este hecho indica la tradición educativa de esta institución vinculada desde hace muchos más años a la formación de los toledanos.

Diversas entidades nacionales e internacionales han distinguido al IES 'Sefarad' en diferentes ámbitos a lo largo de estos cuarenta años.

Entre ellos destacan: el premio Real Fundación de Toledo en su XV edición; el premio CreArte, que el Ministerio de Cultura le concedió en 2011; el primer premio del concurso de robótica Robocampeones en 2014 o el Label FrancEducation, que el ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia le otorgó por su implicación en la enseñanza del idioma francés.