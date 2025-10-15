Responsabilizan al alcalde del cierre de dos comercios en Toledo

La viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha denunciado que Carlos Velázquez “no sólo pierde millones de euros, sino que ha provocado que negocios del Casco Histórico echen el cierre por la falta de planificación en las obras que ejecuta”, en referencia a la intervención de la calle Tornerías, que va con retraso y que ha provocado muchos problemas durante todo el verano.

En este sentido, ha recordado que varios negocios avisaron ya en el mes de septiembre de la caída de su actividad económica y “por culpa de la mala ejecución de las obras por parte del gobierno de Velázquez y el consecuente retraso de estas, ahora varios establecimientos no han resistido y echarán el cierre como ha sido el caso de ‘Charrua’ y otra tienda de comestibles”.

Para Abellán, “es una pena que un negocio artesanal con una trayectoria de 20 años tenga que cerrar por culpa de la mala planificación y gestión de un alcalde”, haciendo alusión al video viral que la artesana y propietaria de la tienda ‘Charrua’, ubicada en la calle Tornerías, ha publicado en redes sociales.

En él, la propietaria explica que cierra que se han visto completamente forzados a cerrar por motivos externos, lo que no es plato de gusto para nadie. Comenta que lleva 11 años con la tienda abierta en Tornerías y que incluso, superó una pandemia, y ahora, tiene que cerrar por “circunstancias externas” que son las obras que se han planificado mal en la calle Tornerías y según apunta, les han hecho perder “todos los ingresos que se habían obtenido en la tienda durante un año”.

La viceportavoz socialista recuerda que a principios de septiembre el PSOE denunció la situación en la que se encontraban varios negocios que estaban al borde del cierre por unas obras mal planificadas y cuestionadas por los negocios y la vecindad por no haberlas iniciado en temporada baja de turismo.

De hecho, gracias a la denuncia que realizó por aquel entonces el Grupo Socialista, la calle no ha quedado partida en dos, con una parte acondicionada y la otra abandonada, como lo planteó el gobierno de Carlos Velázquez de manera inicial.

Con respecto a la visita del alcalde, Abellán ha asegurado que “según nos trasladaron diferentes negocios de la calle, el alcalde se paseó, junto a su concejala de Obras, antes de comenzar la actuación pero que ni les hablaron de plazos, ni fases, ni nada de nada”. Además, manifiesta que “durante la ejecución de las obras, no ha aparecido ni el alcalde ni ningún miembro de su equipo de gobierno”.

Para finalizar, Abellán ha lamentado que “negocios del Casco Histórico y de una calle tan significativa como es la calle Tornerías, tengan que cerrar por la falta de trabajo y compromiso de un alcalde agotado y sin rumbo, que le queda grande la ciudad de Toledo”.